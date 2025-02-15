ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение) является официальным документом ООО «РЕД Моторс», расположенного по адресу: 115230, г. Москва, ул. Хлебозаводские проезд 7а (далее — Компания), и определяет порядок обработки и защиты информации о физических лицах (далее — Пользователи), пользующихся сервисами, информацией, услугами сайта, расположенного на доменном имени www.red-motors.ru (далее — Сайт).

Политика Конфиденциальности описывает, как мы осуществляем обработку персональных данных — любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Отношения, связанные с обработкой персональных данных и информации о пользователях Сайта, регулируются настоящим Положением, иными официальными документами Оператора и действующим законодательством РФ.

Обработка персональных данных осуществляется нами на законной и справедливой основе, действуя разумно и добросовестно и на основе принципов: — законности целей и способов обработки персональных данных; — добросовестности; — соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании; — соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных.

Настоящая Политика Конфиденциальности регулирует любой вид обработки персональных данных и информации личного характера (любой информации, позволяющей установить личность, и любой иной информации, связанной с этим) о физических лицах, которые являются потребителями продукции или услуг Компании.

СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Целью обработки персональных данных является связь с Пользователем для ответов на вопросы по услугам и ценам Компании.

Обработка персональных данных Пользователей осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) и которая может быть использована для идентификации определенного лица либо связи с ним.

Мы можем запросить у вас персональные данные в любой момент, когда вы связываетесь с Компанией. Компания может использовать такие данные в соответствии с настоящей Политикой Конфиденциальности. Она также может совмещать такую информацию с иной информацией для целей предоставления и улучшения своих продуктов, услуг, информационного наполнения (контента) и коммуникаций.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональных данных, которые Компания может собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какие персональные данные мы собираем

Мы можем собирать различные данные/информацию, включая:

• имя и фамилию

• номер телефона

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.

Как мы используем вашу персональную информацию

Собираемые нами персональные данные позволяют направлять вам уведомления б изменении цен, напоминания о времени записи, информацию о новых услугах, специальных предложениях и различных событиях. Они также помогает нам улучшать наши услуги, контент и коммуникации. Если вы не желаете быть включенным в наш список рассылки, вы можете в любое время отказаться от рассылки путём информирования нас по указанным контактам для обратной связи.

Мы можем использовать ваши персональные данные для отправки важных уведомлений, касающихся хода работы по обслуживанию вашего автомобиля, фото и видео отчеты. Поскольку такая информация важна для ваших взаимоотношений с Компанией, вы не можете отказаться от получения таких сообщений.

Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как: проведение аудита, анализ данных и различных исследований в целях улучшения продуктов и услуг Компании, а также взаимодействие с потребителями.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами.

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи и т.д., исключительно для целей, указанных в разделе «Сбор персональных данных» настоящей Политики конфиденциальности, Персональные данные Пользователя могут быть переданы по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.

Раскрытие информации третьим лицам

В некоторых случаях Компания может предоставлять определенную персональную информацию и данные стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции.

Персональная информация будет предоставляться Компанией только в целях обеспечения потребителей продуктами и услугами, а также для улучшения этих продуктов и услуг, связанных с ними коммуникаций. Такая информация не будет предоставляться третьим лицам для их маркетинговых целей.

Для использования ваших персональных данных для любой иной цели мы запросим ваше Согласие на обработку ваших персональных данных.

Поставщики услуг

Компания предоставляет персональные данные/информацию Компаниям, оказывающим такие услуги, как: обработка информации, доставка, иные виды обслуживания потребителей. Такие компании обязуются защищать вашу информацию независимо от страны своего расположения.

Иные лица

Компании может быть необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории или вне территории страны вашего пребывания — раскрыть ваши персональные данные. Мы также можем раскрывать персональные данные/информацию о вас, если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях национальной безопасности, поддержания правопорядка или иных общественно важных случаях.

Мы также можем раскрывать персональные данные/информацию о вас, если мы определим, что раскрытие необходимо для приведения в исполнение наших положений и условий либо для целей защиты нашей деятельности и наших пользователей. Дополнительно в случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать любую или всю собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Персональные данные пользователя уничтожаются при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных.

Идентификационные файлы (сookies) и иные технологии

Веб-сайт, интерактивные услуги и приложения, сообщения электронной почты и любые иные коммуникации от лица Компании могут использовать идентификационные файлы cookies и иные технологии, такие как: пиксельные ярлыки (pixel tags), веб-маяки (web beacons). Такие технологии помогают нам лучше понимать поведение пользователей, сообщают нам, какие разделы нашего сайта были посещены пользователями, и измеряют эффективность рекламы и сетевых поисков. Мы рассматриваем информацию, собираемую файлами cookies и иными технологиями как информацию, не являющуюся персональной.

Если вы можете отключить cookies в настройках используемого вами веб-браузера или мобильного устройства. Следует учесть, что некоторые функции веб-сайта могут стать недоступными после отключения cookies.

Как и в случае большинства веб-сайтов, мы собираем некоторую информацию автоматически и храним её в файлах статистики. Такая информация включает в себя адрес Интернет-протокола (IP-адрес), тип и язык браузера, информацию о поставщике Интернет-услуг, страницы отсылки и выхода, сведения об операционной системе, отметку даты и времени, а также сведения о посещениях. Мы используем такую информацию для понимания и анализа тенденций, администрирования сайта, изучения поведения пользователей на сайте и сбора демографической информации о нашем основном контингенте пользователей в целом. Компания может использовать такую информацию в своих маркетинговых целях.

Пиксельные ярлыки позволяют нам направлять сообщения электронной почты в формате, читаемом потребителями, и сообщают нам, были ли такие сообщения прочитаны. Мы можем использовать такую информацию для ограничения количества направляемых потребителям сообщений или прекращения их направления.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Компания предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные, административные, технические и физические — для обеспечения защиты ваших персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

Целостность и сохранение персональной информации

Взаимодействуя с Компанией, вы можете легко поддерживать свои персональные данные и информацию в актуальном состоянии. Мы будем хранить ваши персональные данные и информацию в течение срока, необходимого для выполнения целей, описываемых в настоящей Политике Конфиденциальности, за исключением случаев, когда более длительный период хранения данных и информации необходим в соответствии с законодательством либо разрешён им.

Мы не собираем персональные данные о несовершеннолетних. Если нам станет известно о том, что мы получили персональные данные о несовершеннолетнем, мы предпримем меры для удаления такой информации в максимально короткий срок.

Сторонние сайты и услуги

Веб-сайты, продукты, приложения и услуги Компании могут содержать ссылки на веб-сайты, продукты и услуги третьих лиц. Наши продукты и услуги могут также использовать или предлагать продукты или услуги третьих лиц. Персональные данные и информация, собираемая третьими лицами, которые могут включать такие сведения, как данные местоположения или контактная информация, регулируются правилами соблюдения конфиденциальности таких третьих лиц. Мы призываем вас изучать правила соблюдения конфиденциальности таких третьих лиц.

Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате использования Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе и за последствия использования данных и информации, которые, в силу природы Сайта, доступны любому пользователю сети Интернет.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того, чтобы убедиться, что ваши персональные данные находятся в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до работников Компании и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности внутри Компании.

Вопросы относительно конфиденциальности

Если у вас возникнут вопросы в отношении Политики Конфиденциальности Компании или обработки данных Компанией, вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте, размещенным в разделе контакты.

ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Оператором применяется действующее законодательство РФ.

ПРОЧЕЕ

Во всем остальном, что не отражено напрямую в Политике Конфиденциальности, Компания обязуется руководствоваться нормами и положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»

Посетитель сайта Компании, предоставляющий свои персональные данные и информацию, тем самым соглашается с положениями данной Политики Конфиденциальности.

Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику в любое время по своему усмотрению с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от несанкционированного доступа к сообщаемым Пользователями персональным данным без согласия Пользователя. Когда мы вносим существенные изменения в Политику Конфиденциальности, на нашем сайте размещается соответствующее уведомление вместе с обновлённой версией Политики Конфиденциальности.