Кондиционер не только охлаждает температуру в салоне, когда жарко. Зимой он тоже нужен. Сели вы распаренные в холодный салон или везете гулявшего накануне друга, окна запотеют. Кондиционер осушит воздух и стекла станут сухими. Не забывайте зимой проверять его состояние.



Признаки неисправности автокондиционера

Неприятный запах сразу после включение кондиционера. Обычно проходит через 5-10 минут.

Медленное охлаждения или салона.

Не морозит, совсем.

Дельный совет. Чтобы кондиционер работал дольше, его нужно перезаправлять 1 раз в 2-3 года, а не только когда он перестанет давать холод.

При перезаправке сначала производится чистка. Из системы откачиваются не только остатки фреона, но и старое масло, которым смазывается компрессор, чья задача забирать фреон и передавать его далее в систему. Удаляется влага, из-за которой происходит внутренняя коррозия того же компрессора. А при заправке, помимо фреона, закачивается новое масло для компрессора. Если этого не делать, то компрессор долго не протянет, масло ему нужно для нормальной работы. А влага в системе губительна. Компрессор не ремонтируется и стоит от 20 000 до 100 000 рублей в зависимости от авто.

Если упустить этот момент, то к компрессору может добавиться радиатор кондиционера. Сломанный компрессор начинает гнать в систему металлическую стружку, которая оседает внутри радиатора. Полностью ее удалить практически нереально. Новый радиатор стоит от 10 000 до 60 000 рублей. Если же поменять только компрессор, а радиатор со стружкой оставить, то новый компрессор долго не проживет. Стружка испортит его буквально за несколько месяцев.

Решение простое и экономное — плановая заправка кондиционера. Вся процедура обойдется в 2500 – 4500 рублей, в зависимости от объема фреона.

При этом, в подарок мы проведем комплексную диагностику авто: проверим ходовую часть, тормоза, рулевое управление, световые приборы, уровни технических жидкостей.

